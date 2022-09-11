Последний шанс оккупантов: ВСУ показали агитационные листовки для россиян

По словам замминистра обороны Украины, защитники передают привет российским оккупантам и дают последнюю возможность сдаться в плен, иначе тут их ждет только смерть.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед наступлением запускают «агитационные снаряды» и дают последнюю возможность российским оккупантам сдаться в плен.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Один из способов информационной работы с врагом на местности, где нет интернета. Запуск агитационных снарядов. Перед тем как продвигаться вперед, наши защитники передают привет российским оккупантам и дают последнюю возможность сдаться в плен. Иначе на украинской земле их ждет только смерть», — подчеркнула Маляр.

Как сообщал Курсор, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что война в Украине продолжится в следующем году. В статье Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности генерала Михаила Забродского сказано, что нынешняя военная ситуация не укладывается в формат блицкрига, задуманного путиным*, как и в других войнах ХХІ века.