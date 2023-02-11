Посол Израиля опубликовал песню, ставшую символом украинского сопротивления, на иврите

Чрезвычайный и уполномоченный посол Израиля в Украине Михаил Бродский поделился на иврите песней «Ой у лузі червона калина», которая стала символом войны и борьбы с *россией.

Дипломат опубликовал видео, где женский голос исполняет композицию, а на фоне развеваются флаги Израиля и Украины.

Это не первое подобное видео, связанное с народной песней «Ой у лузі червона калина», которая приобрела новую волну популярности после исполнения Андрея Хлывнюка в первые дни российского вторжения. Она стала неофициальным гимном сопротивления украинцев оккупантам.

Так, недавно появилось видео с девушками-военнослужащими ЦАХАЛа, исполняющими эту украинскую народную песню.

Ранее чрезвычайный и уполномоченный посол Израиля в Украине Михаил Бродский назвал то, что «очень беспокоит» Иерусалим в войне Украины против россии.

Также «Курсор» сообщал, что дипломат ответил, почему Украине не подходит «Железный купол».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!