Посол Украины раскритиковал Либермана из-за позиции по россии

Вероятно, посол отреагировал на слова Либермана, который сказал, что «я не за россию*, я не за Украину, я за Израиль».

Посол Украины в Израиле Евгений Корничук обрушился с критикой на министра финансов Авигдора Либермана за то, что он назвал «нейтралитетом» в отношении войны между россией и Украиной во время одного интервью, сообщает The Jerusalem Post.

После интервью Либермана о войне, в котором он прямо не осуждал действия россии на Украине, Корничук заявил, что «немыслимо, чтобы Либерман не стал резко осуждать атакующую сторону».

«Украина была втянута россией в эту кровавую войну, и наши граждане каждый божий день платят очень высокую цену. Я шокирован безразличием Либермана к преступлениям, которые украинский народ испытал от рук русских», — говорится в заявлении посла.

Отвечая на вопрос о своей позиции по поводу войны на Украине, Либерман сказал, что «у нас есть большая еврейская община в россии и большая еврейская община на Украине. В Израиле также есть большая община алии как из Украины, так и из рф. До войны, у нас были довольно нормальные отношения с обеими странами».

Либерман также пояснил, что Израиль предоставил Украине максимальную гуманитарную помощь, хотя не все формы помощи могут быть обнародованы. «Мы оказываем самую широкую помощь через различные фонды и еврейские организации, даже открываем полевой госпиталь», — сказал министр.

Что касается приема украинских беженцев, Либерман заявил, что в Израиле находится около 15 000 человек, которым государство оказывает медицинские услуги и пытается помочь с трудоустройством, находясь в Израиле.

«Наш народ прошел через многое. В начале Второй мировой войны никто не хотел принимать еврейских беженцев. Мы стараемся занять очень взвешенную позицию и делаем все, что можем себе позволить в плане гуманитарной помощи. И, конечно, мы понимаем, что Израиль не мировая держава — мы не США, не россия, не Китай. И мы стараемся действовать соответственно», — сказал Либерман.

Далее Либерман заявил, что «я не за россию, я не за Украину, я за Израиль», комментарий, который, скорее всего, вызвал резкую реакцию посла Украины.

«Если вы, господин Либерман, представляете Израиль, как вы настаивали в интервью, то вы должны понимать, какая значительная опасность исходит от россии. Если вы поддерживаете Израиль, вы должны сделать все возможное, чтобы помочь остальному демократическому миру и остановить кремль, пока не стало слишком поздно для всех нас», — сказал в ответ Корничук.

Ранее Курсор писал, что Либерман добился отмены депортации для двух украинок. Политик потребовал от министра внутренних дел снять с повестки дня любые вопросы, касающиеся высылки украинских граждан.

Курсор также сообщал, что российский публицист спрогнозировал, что станет точкой в войне с рф. Публицист Андрей Пионтковский отметил, что Украина в скором времени получить дальнобойные ракеты от США и это значительно усилит их армию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!