Посол Украины в Израиле: Зеленский и Нетаниягу провели очень плодотворную беседу

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в беседе с израильским журналистом Арадом Ниром прокомментировал ряд актуальных вопросов.

Об этом сообщило посольство Украины в Facebook.

«Израиль – наш друг. Президент Зеленский и будущий премьер-министр Нетаниягу провели очень плодотворную беседу. Я надеюсь, что мы также сможем изменить нашу позицию в отношении Израиля в ООН. Сейчас мы находимся в сложной ситуации и надеемся, что новое правительство изменит свою позицию в отношении помощи Украине», – рассказал Корнийчук.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что если Украина получит оружие от Израиля, то это будет отличной новость для украинских защитников. Это возможно, если Иерусалим позволит странам-членам НАТО поставлять Киеву оружие и продукцию, которые произведены в Израиле.

По словам Игната, в Израиле производится разнообразная продукция военного направления, а также он назвал нашу страну лидером на мировом рынке оружия и разнообразного высокотехнологического вооружения. Он добавил, что не может дать больше комментариев по этому вопросу, потому что лишь определенному кругу лиц известно, какую информацию можно распространять.

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