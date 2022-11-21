В Украине прокомментировали возможные поставки оружия из Израиля

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, если Украина действительно получит израильское оружие, то это будет очень хорошей новостью для ВСУ.
Об этом сказал он сказал в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.
Игнат заявил, что если страны-члены Североатлантического Альянса получат разрешение от Израиля, дающее право поставлять в Украину оружие и продукцию, произведенные в этой стране, то это это «будет для нас очень хорошей новостью».
Спикер ВСУ отметил, что Израиль производит разнообразную продукцию военного направления, а также всем известно, что Израиль — лидер на мировом рынке оружия и разнообразного высокотехнологического вооружения. Он также добавил, что не будет комментировать больше, так как лишь «определенный круг людей знает, о чем там говорить можно».
Ранее СМИ сообщили, что Израиль готов поставлять в Украине высокотехнологичное оружие, если Иран передаст россии* свои баллистические ракеты.
Ранее Курсор писал, что министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Ганц сказал, что Иерусалим может построить в Украине, находящейся в состоянии боевых действий, гражданскую систему раннего предупреждения о приближающихся ударах, подобную той, что используется в Израиле.
Также Ганц исключает любые поставки оружия Украине. Ганц заявил, что Израиль не поставлял Украине оружие, а также собирается и дальше придерживаться этой политики.
Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения.
Посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца. Посол Украины в Израиле Евгений Корничук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как офис Ганца внезапно и необъяснимо отменил запланированный разговор с его украинским коллегой.
Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!