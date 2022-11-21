Парламентская ассамблея НАТО признала россию страной-террористом

Парламентская ассамблея НАТО признала *россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

«Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии россии и признала ее государством-террористом. Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО», – рассказал Чернев.

По словам Чернева, в резолюции есть важные решения для Киева. В частности, Украина получит больше оружия, будут разработаны конкретные шаги по ее вступлению в НАТО, будет создан механизм взыскания репараций с рф за нанесенный Украине ущерб. В резолюции также закрепят принцип о том, что Североатлантический альянс будет поддерживать украинский народ столько, сколько это будет необходимо.

Глава делегации назвал резолюцию важным политическом шагом, который показывает, каких настроение придерживаются западные парламентские круги. Последние непосредственно влияют на то, какие решения принимают руководства западных государств.

Также Чернев отметил тот аспект, что к украинским позициям касаемо создания трибунала, выплаты репараций или признания россии государством-террористом постепенно прислушиваются на самых высоких международных площадках.

«За преступления против человечности, военные преступления, не имеющие срока давности и за преступление агрессии, наказание будет неотвратимым. Мы этого обязательно добьемся», – добавил напоследок он.

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