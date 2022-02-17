Посольство Израиля: На этой неделе из Украины выехали 3000 израильтян

Израильтяне массово покидают Украину на фоне эскалации конфликта на востоке страны — по данным посольства страну покинула пятая часть всех израильтян в Украине.

По данным посольства Израиля в Киеве, с субботы из Украины в Израиль вылетело 23 рейса, на которых находились 3 064 израильских пассажира.

На этой неделе на израильских авиалиниях больше не запланировано ни одного рейса.

Однако, стоит отметить, что запланировано еще семь рейсов украинских авиакомпаний — два в четверг, три в пятницу и два в субботу.

Причиной эвакуации израильтян стала эскалация конфликта между Украиной и Россией. Москва сосредоточила у границ с Украиной десятки тысяч военных и множество военной техники.

Курсор ранее писал, что в Украине сообщили, что снаряды войска РФ попали в детский садик.В Украине сообщили, что утром российские оккупанты открыли огонь из тяжелой артиллерии по Станице Луганской, один из снарядов попал в здание детского сада. В результате происшествия пострадали три человека.

Кроме того, Россия вывела часть войск из Крыма. Куда переместились колонны, не сообщается. Россия заявила на этой неделе, что некоторые ее подразделения завершили учения в районах, прилегающих к Украине, и возвращаются на свои базы.

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