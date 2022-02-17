Посольство Израиля: На этой неделе из Украины выехали 3000 израильтян

По данным посольства Израиля в Киеве, с субботы из Украины в Израиль вылетело 23 рейса, на которых находились 3 064 израильских пассажира.
На этой неделе на израильских авиалиниях больше не запланировано ни одного рейса.
Однако, стоит отметить, что запланировано еще семь рейсов украинских авиакомпаний — два в четверг, три в пятницу и два в субботу.
Причиной эвакуации израильтян стала эскалация конфликта между Украиной и Россией. Москва сосредоточила у границ с Украиной десятки тысяч военных и множество военной техники.
Курсор ранее писал, что в Украине сообщили, что снаряды войска РФ попали в детский садик.В Украине сообщили, что утром российские оккупанты открыли огонь из тяжелой артиллерии по Станице Луганской, один из снарядов попал в здание детского сада. В результате происшествия пострадали три человека.
Кроме того, Россия вывела часть войск из Крыма. Куда переместились колонны, не сообщается. Россия заявила на этой неделе, что некоторые ее подразделения завершили учения в районах, прилегающих к Украине, и возвращаются на свои базы.
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