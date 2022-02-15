50% эвакуированных из Украины на израильских бортах — арабские студенты

Из Украины вылетело несколько самолетов, которые эвакуировали граждан Израиля из страны из-за угрозы российского вторжения.

Известно, что большинство граждан Израиля, которые находятся на территории Украины, не воспользовались возможностью вернуться в Израиль, не смотря на угрозу российского вторжения.

Об этом сообщил израильский журналист Шимон Бриман.

Он написал, что практически 50% пассажиров, покинувших Украину, были арабскими студентами, а евреи приняли решение остаться в Украине.

Также он пошутил о том, что арабы летели за государственный счет Израиля и о том, что они должны благодарить за каникулы Байдена — ведь он поднял панику, а также Беннета и Лапида за предоставленный сервис.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Путин рассказал, продолжится ли транзит газа через Украину после 2024 года. Ранее Президент России Владимир Путин обещал ответить на этот вопрос на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шульцем.

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