Посольство Украины о Голодоморе: Значительное бедствие, унесшее жизни от 6 до 7 миллионов человек

Дипломаты призвали не допустить, чтобы нынешняя война в Украине «посеяла хаос».

Посольство Украины в Израиле опубликовано заявление, посвященное о 90-летней годовщине со дня Голодомора.

Об этом посольство сообщило в Facebook.

«Самое значительное национальное бедствие, произошедшее на землях Украины в 1932-1933 годах, во время которого было убито от 6 до 7 миллионов человек. Ответственными за этот ужас были Советы, которые также несли ответственность за остальные голодоморы, которые на протяжении многих лет поражали Украину. Другая катастрофа, спонсируемая российской армией, не войдет в учебники истории», – сказано в сообщении.

В посольстве заявили, что нельзя допустить, чтобы нынешняя война в Украине, длящаяся уже 10 месяцев, «посеяла хаос».

Ранее Герцог обратился к Зеленскому в 90-ю годовщину Голодомора.

«Курсор» сообщал, что глава офиса президента Украины заявил, что *рф «заплатит» за голод советских времен.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!