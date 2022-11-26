Глава офиса президента Украины заявил, что рф «заплатит» за голод советских времен

Россия заплатит за голод советских времен, унесший жизни миллионов украинцев зимой 1932-1933 годов, и за свои действия в нынешней войне в Украине, заявил в субботу глава администрации президента Украины.

«Россияне заплатят за всех жертв Голодомора и ответят за сегодняшние преступления», — написал Андрей Ермак в Telegram, используя украинское название катастрофы.

Ежегодный в Украине день памяти жертв Голодомора проходит в этом году в субботу.

В ноябре 1932 года советский лидер Иосиф Сталин направил полицию, чтобы конфисковать все зерно и скот из недавно коллективизированных украинских ферм, включая семена, необходимые для посадки следующего урожая.

В последующие месяцы миллионы украинских крестьян умерли от голода в результате того, что историк Йельского университета Тимоти Снайдер назвал «явно преднамеренным массовым убийством».

Ранее Курсор писал, что Украина скорбит в 90-ю годовщину Голодомора: Герцог обратился к Зеленскому.

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