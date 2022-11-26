Украина скорбит в 90-ю годовщину Голодомора: Герцог обратился к Зеленскому

Герцог сказал, что важно помнить о Голодоморе, но не назвал его «геноцидом».

Президент Ицхак Герцог сказал, что важно помнить о Голодоморе, поскольку сегодня украинцы чтят память жертв голода 1932-1933 годов, унесшего жизни миллионов людей, в котором обвиняют советского лидера Иосифа Сталина.

В письме, направленном в пятницу президенту Украины Владимиру Зеленскому, о котором впервые сообщил новостной сайт Walla, Герцог сказал, что мир должен усвоить урок, поскольку Украина снова сталкивается с нехваткой продовольствия в войне с рф.

«Важно увековечить память жертв Голодомора, и я помню, как я был тронут возложением венка во время моего визита год назад к мемориалу в честь погибших», — написал Герцог.

«Этот мемориал служит суровым напоминанием о жизненной важности борьбы с голодом и единства для обеспечения продовольственной безопасности, поскольку мы никогда не должны забывать, что невинные люди пострадают от самых суровых последствий, когда продовольствия станет мало», — сказал он.

День памяти жертв Голодомора ежегодно приходится на последнюю субботу ноября.

Голодомор (по-украински «смерть от голода») рассматривается Киевом как преднамеренный акт геноцида сталинского режима с целью уничтожения крестьянства и попытки сокрушить надежды на независимость.

Россия отказалась признать катастрофу геноцидом, утверждая, что нет доказательств того, что голод был направлен против украинцев.

В отличие от Герцога, некоторые другие страны и Папа Римский объявили Голодомор геноцидом.

Кроме того, Германия вот-вот должна объявить Голодомор «геноцидом», переняв формулировку, используемую Киевом.

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