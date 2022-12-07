Посольство Украины рассказало о женщинах, приехавших в Израиль, чтобы спастись от войны

18:46, Сегодня
Новости СНГ, Новости Израиля
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Фото: Офис президента Украины

Украинки оставили все позади и приехали в Израиль со своими детьми.

Посольство Украины в Израиле поделилось публикацией, посвященной украинским женщинам.

Об этом сообщили в Facebook.

«Они оставили все позади – своих супругов, которые остались защищать Родину, и свои семьи. Вместе со своими детьми они приехали в Израиль, чтобы найти убежище от кровопролитной войны, которая идет в Украине», ‒ сказано в сообщении.

Увлекательный проект Ины Хазанов и Коби Гофер из Центра фотографии Технион позволяет узнать истории одиннадцати женщин, которые спаслись от российской агрессии. Сделать это можно по ссылке.

«Курсор» сообщал, что путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны.

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