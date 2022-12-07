Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает

В ходе заседания Совета по правам человека президент *рф владимир путин заявил о нарастании ядерной угрозы.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент рф утверждает, что кремль продолжит последовательно бороться за национальные интересы россии, используя для этого разные способы. Путин утверждает, что армия оккупантов якобы ориентируется на «мирные средства», но «если ничего другого не остается», то будет идти речь об использовании всех имеющихся возможностей.

По словам диктатора, россия не станет первой применять ядерное оружие, потому что рассматривает его как средство защиты.

«Угроза ядерной войны… Вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить. По поводу того, что россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены…Мы с ума не сошли, отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие… Мы не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему меру, но, конечно, исходим из того, что оно есть ‒ это естественным образом сдерживающий фактор, а не провоцирующий», ‒ заявил путин.

«Курсор» сообщал, что 7 декабря, в среду, путин провел встречу с Советом по правам человека, в рамках чего сделал ряд заявлений. Больше об этом читайте в нашем материале.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!