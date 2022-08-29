Посольство Украины в Израиле: на ЗАЭС чудом удалось избежать «огромной катастрофы»

В посольстве Украины в Израиле заявили, что российские войска разбомбили линию электропередач крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая находится в Запорожье.

Лишь благодаря усилиям рабочих удалось вернуть электроснабжение и предотвратить «огромную катастрофу».

Об этом посольство сообщило в Facebook.

«Нельзя позволить врагу превратить электростанцию ​​в военную базу и угрожать всему континенту! Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы окончить эту войну!», – сказано в сообщении.

Ранее американские аналитики рассказали, какую стратегию рф* позаимствовала у Ирана в вопросе ЗАЭС. По мнению экспертов из Института изучения войны, оккупанты делает все возможное для задержки прибытия миссии МАГАТЭ, а также манипулируют национальностью инспекторов.

Помимо этого, эксперты рассказали, чем грозят обстрелы Запорожской АЭС россиянами.

Также «Курсор» сообщал, что сегодня, 29 августа, Вооруженные Силы Украины показали, как войска рф* несут огромные потери на Херсонском направлении.

Кроме этого, украинский историк рассказал, почему для владимира путина важно контролировать столицы Украины, Киев. Он считает, что это связано с построением мифа о необходимости противостояния россии* с Западом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!