ВСУ показали, как наносят мощные удары по российским солдатам на Херсонском направлении

Украинские военные провели успешные удары по российским оккупантам на юге страны. Видео атаки ВСУ появилось в сети.

Кадры обнародовал СтратКом.

На видео можно заметить, что удары по российским солдатам были нанесены в момент, когда они передвигались в окопах.

Ранее стало известно, что украинские военные попали по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке и по двум складам боеприпасов оккупантов.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат рф горят по всему региону.Сейчас в регионе уничтожены склады с боезапасом, взорваны сосредоточения военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны.

Ранее оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.