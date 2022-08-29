ВСУ показали, как наносят мощные удары по российским солдатам на Херсонском направлении

19:25, Сегодня
Происшествия, Мировые новости, Новости СНГ
украинский военный картинка
Фото: depositphotos.com

Российские военные несут огромные потери под Херсоном, часть бойцов рф уже отступили, остальных ВСУ держат на огневом контроле.

Украинские военные провели успешные удары по российским оккупантам на юге страны. Видео атаки ВСУ появилось в сети.

Кадры обнародовал СтратКом.

На видео можно заметить, что удары по российским солдатам были нанесены в момент, когда они передвигались в окопах.

Ранее стало известно, что украинские военные попали по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке и по двум складам боеприпасов оккупантов.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат рф горят по всему региону.Сейчас в регионе уничтожены склады с боезапасом, взорваны сосредоточения военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны.

Ранее оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ: