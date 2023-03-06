Украина выполнила все рекомендации для вступления в ЕС — премьер-министр

Украина продемонстрировала свою целеустремленность и выполнение всех семи рекомендаций Евросоюза, определенных при получении статуса кандидата.

В понедельник, 6 марта, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины был назначен руководителем НАБУ Семен Кривонос. Согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, это означает, что Украина успешно выполнила все семь рекомендаций Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата.

Подробнее об этом информирует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Директор НАБУ был назначен после прозрачного конкурса, в котором участвовали международные партнеры. Комиссия выбрала трех кандидатов на должность руководителя бюро, и Семен Кривонос оказался одним из них.

Премьер-министр отметил, что это важное достижение, которое подтверждает целеустремленность Украины в продвижении по пути вступления в Евросоюз. Он также подчеркнул, что с назначением нового директора НАБУ в Украине теперь полностью сформировалась независимая антикоррупционная инфраструктура.

Премьер-министр подчеркнул, что борьба с коррупцией остается приоритетной задачей для Украины, и что правительство полностью поддерживает антикоррупционные институты. Семен Кривонос в свою очередь выразил благодарность за доверие и заявил, что готов усиленно работать на благо Украины.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как после войны Украина будет сосуществовать с рф. По его словам, безопасность стране могут обеспечить полноправное членство в ЕС и НАТО. И еще Украина должна выиграть эту войну, а также изменить парадигму, которая была долгие годы.

Напоминаем, что Германия заверила, что после войны Украина получит гарантии безопасности от союзников. По мнению канцлера Олафа Шольца, маловероятно, что война будет быстро урегулирована путем переговоров. Он выразил сомнения в том, что российский лидер владимир путин готов вести переговоры о возвращении к принципам европейского мирного порядка и достижении справедливого мира.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!