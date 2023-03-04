Зеленский объяснил, как после войны Украина будет сосуществовать с рф

Сегодня, 4 марта, украинский лидер Владимир Зеленский прибыл во Львов, где встретился со студентами и ответил на несколько вопросов. Один из них касался будущего страны после войны, в частности как Украина будет сосуществовать с агрессором.

Президент государства ответил, что прежде всего должна измениться Украина.

По его словам, безопасность стране могут обеспечить полноправное членство в ЕС и НАТО. И еще Украина должна выиграть эту войну, а также изменить парадигму, которая была долгие годы.

«Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе. Чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины,» – заявил Зеленский.

На встрече также присутствовала глава Европарламента Роберта Метсола она подчеркнула, что Украина точно станет членом ЕС и парнтеры будут с государством до самой победы над российскими оккупантами.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!