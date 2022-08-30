Потеряли не менее 10 ракет «Калибр»: россияне бьют по муляжам HIMARS

Украинские военные проявили смекалку и благодаря деревянным муляжам HIMARS обезвредили не менее 10 российских ракет.

Вооруженные силы Украины активно применяют на фронте против российских захватчиков американские установки HIMARS. И благодаря деревянным муляжам этого вооружения обезвреживают ракеты рф*.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника.

Украинские бойцы проявили смекалку и сделали из дерева приманки, напоминающие реактивные системы залпового огня HIMARS. Такие муляжи выглядят вполне реалистично, поэтому россияне принимают их за настоящие установки и бьют по ним крылатыми ракетами «Калибр».

ВСУ специально передают местоположение приманок морским ракетоносцам, сосредоточенным в Черном море, а те, обнаружив цель, стараются ее ликвидировать. В итоге уже было истрачено не менее 10 крылатых российских ракет.

По словам чиновника, это одна из тактик, которую ВСУ применяют на фронте, чтобы обмануть противника.

К слову, согласно данным украинского командования, ВСУ не потеряли еще ни одной американской установки HIMARS.

«Курсор» писал ранее, что США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS с дальностью около 70-80 км. В Пентагоне говорят, что расширение производства связано, прежде всего, с помощью Украине в ее войне против россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!