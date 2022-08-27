США наращивают производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS

В Пентагоне говорят, что расширение производства связано, прежде всего, с помощью Украине в ее войне против россии*.

США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS с дальностью около 70-80 км.

Об этом заявил заместитель министра обороны по закупкам и поставкам Уильям ЛаПланте, сообщается на сайте Пентагона.

“Мы получили почти 400 миллионов долларов на пополнение запасов HIMARS и GMLRS. Кроме того, мы планируем выделить почти 200 миллионов долларов на расширение и ускорение производства и ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года», — сообщил ЛаПланте.

По его словам, увеличение производства связано, прежде всего, с помощью Украине в ее войне против россии.

«Поскольку мы продолжаем оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, мы работаем с промышленностью над ускорением производства критически важного оружия и систем», — отметил замминистра обороны США.

ЛаПланте также добавил, что в такие меры входит предоставление финансирования для покупки большего количества оборудования, расширения производственных линий, а также поддержки дополнительного найма и развития рабочей силы.

Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины активно применяют на фронте против российской армии западное оружие, в частности американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Командующий войсками ОК «Юг», генерал-майор Андрей Ковальчук в начале августа рассказал, что Украине не потеряла еще ни одной установки.

По его словам, тому, как украинцы смогли быстро освоить американское вооружение и успешно применять его против российских позиций, удивляет даже американцев.

Ранее Курсор писал о том, что американские системы залпового огня HIMARS, успешно применяемые украинскими военными, меняют ход военных действий.

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