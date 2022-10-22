Зеленский рассказал, когда Киев сможет возобновить переговоры с россией

По словам украинского президента, в россии «обязательно будет руководство, с которым в том или ином виде Украина будет общаться».

Киев может вернуться к переговорам с российской федерацией* после возвращения всех своих территорий в границах 1991 года, однако возвращения отношений с рф, которые были до войны, уже не будет.

Об этом в интервью канадским телеканалам CTV и CBC заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, россияне «могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров».

«Они должны выйти с нашей земли, с территории нашего государства, оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить. Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны, до 2014 года. И с этой точки можно попробовать решить вопрос дипломатически», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, псевдореферендумы и так называемое «присоединение» россией оккупированных украинских территорий поставили точку в возможности переговоров. При этом в россии «обязательно будет руководство, с которым в том или ином виде Украина будет общаться».

«Но при условии, что нет войны. Но при условиях, что это не ультиматум, а это диалог, в условиях уважения к нашему суверенитету, нашей нации, нашему государству, нашим людям, нашему праву. При таких условиях, конечно, будет общение», — уточнил президент Украины.

В то же время, по словам Зеленского, уровень будущих отношений с россией будет зависеть также от того, вернут Украине ее земли или Украина вернет свои земли и какой ценой.

«Будет ли возвращение отношений, которые были до этой войны? Уверен, что нет. Они забрали много людей и много жизней. Общество им этого уже не простит. … Это будет выбор нашего общества – говорить с ними или вообще не говорить. И сколько десятков лет, а может и больше, пройдет после этой войны, прежде чем общества начнут коммуницировать, никто не знает», — сказал Зеленский.

Как сообщал Курсор, в конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным.

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!