Россияне начали возводить в белгородской области «линию обороны»

Линию обороны возводят в нескольких километрах от украинско-российской границы. На видео можно увидеть, как россияне монтируют противотанковые постройки.

В россии в белгородской области*, граничащей с Украиной, начали возводить оборонную линию.

Речь идет о противотанковых сооружениях, монтирующихся вдоль границы, информирует UAportal.

Отмечается, что линию обороны возводят в нескольких километрах от границы. Линия обороны будет тянуться на сотни километров. На видео можно увидеть, как россияне монтируют противотанковые постройки.

В свою очередь, возведение линии обороны подтвердил белгородский губернатор вячеслав гладков в своем Telegram.

«В районах белгородской области приступили к установке защитных сооружений», – говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в белгородской области рф произошла смертельная перестрелка на территории одной из воинских частей. Российская армия понесла неожиданные потери во время учений в субботу, 15 октября.

СМИ, ссылаясь на показания очевидцев, сообщали о минимум 22 убитых и 16 раненых. Утверждается, что всего было трое стрелков. Двух из них убили на месте, а третьему удалось сбежать. Предполагается, что конфликт произошел на почве религии.

При этом некоторые источники пишут, что двое граждан Таджикистана проживали в Москве и лишь 12 октября поступили на воинскую службу по контракту.

Тем временем прокремлевские СМИ со ссылкой на минобороны рф подтвердили факт стрельбы, назвав инцидент «терактом». При этом данные относительно жертв в официальном заявлении отличаются от неофициальных.

Также Курсор информировал о том, что на днях в городе шебекино белгородской области горел крупный лакокрасочный завод.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.