Появились фото российского корабля "самум", подбитого украинскими дронами

Проукраинские жители оккупированного рф* Крыма выложили в соцсети снимки российского ракетного корабля "самум", вернее того, во что он превратился после атаки украинским экспериментальным дроном "Морской малюк".
На опубликованном фото судно буксируют на ремонт в Севастопольскую бухту.
Судно не может передвигаться своим ходом и, по мнению экспертов, требует длительного и дорогостоящего ремонта.
"Самум", вероятно, получил значительные повреждения в результате атаки и потому его оставят в бухте Севастополя, так как перегонять его по морю на территорию рф долго и дорого, а к тому же еще и опасно. Ведь теперь россияне боятся моря и больше не чувствуют себя там хозяевами.
"Курсор" писал ранее, что ВСУ уничтожили российскую систему ПВО стоимостью 1,2 млрд долларов возле города Евпатория в Крыму. Дроны ослепили российский "Триумф", атаковав радар и антенну системы. В сети появилось видео.
Еще мы писали, что экс-командующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что в случае, если Штаты вскоре отправят Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS), битва за Крым станет для украинских войск более простой и быстрой.
Напомним, что россия предпринимает шаги для защиты Крымского моста от возможных атак.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!