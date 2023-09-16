Появились фото российского корабля "самум", подбитого украинскими дронами

Судно отбуксировали к берегу, передвигаться самостоятельно оно теперь долго не сможет.

Проукраинские жители оккупированного рф* Крыма выложили в соцсети снимки российского ракетного корабля "самум", вернее того, во что он превратился после атаки украинским экспериментальным дроном "Морской малюк".

На опубликованном фото судно буксируют на ремонт в Севастопольскую бухту.

Судно не может передвигаться своим ходом и, по мнению экспертов, требует длительного и дорогостоящего ремонта.

"Самум", вероятно, получил значительные повреждения в результате атаки и потому его оставят в бухте Севастополя, так как перегонять его по морю на территорию рф долго и дорого, а к тому же еще и опасно. Ведь теперь россияне боятся моря и больше не чувствуют себя там хозяевами.