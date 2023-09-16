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Появились фото российского корабля "самум", подбитого украинскими дронами

13:35, Сегодня
Новости СНГ, Мировые новости
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Фото: wikipedia.org
Судно отбуксировали к берегу, передвигаться самостоятельно оно теперь долго не сможет.

Проукраинские жители оккупированного рф* Крыма выложили в соцсети снимки российского ракетного корабля "самум", вернее того, во что он превратился после атаки украинским экспериментальным дроном "Морской малюк".

На опубликованном фото судно буксируют на ремонт в Севастопольскую бухту.

Судно не может передвигаться своим ходом и, по мнению экспертов, требует длительного и дорогостоящего ремонта.

"Самум", вероятно, получил значительные повреждения в результате атаки и потому его оставят в бухте Севастополя, так как перегонять его по морю на территорию рф долго и дорого, а к тому же еще и опасно. Ведь теперь россияне боятся моря и больше не чувствуют себя там хозяевами.

Напомним, днем ранее морской дрон СБУ атаковал корабль"самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту. "Морской малюк" попал в заднюю правую часть судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход. До этого россияне заявили, что им удалось уничтожить украинский морской дрон при атаке на "самум", однако позже стало понятно, что это, мягко говоря, не так.

"Курсор" писал ранее, что ВСУ уничтожили российскую систему ПВО стоимостью 1,2 млрд долларов возле города Евпатория в Крыму. Дроны ослепили российский "Триумф", атаковав радар и антенну системы. В сети появилось видео.

Еще мы писали, что экс-командующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что в случае, если Штаты вскоре отправят Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS), битва за Крым станет для украинских войск более простой и быстрой.

Напомним, что россия предпринимает шаги для защиты Крымского моста от возможных атак.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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