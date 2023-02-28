Появились кадры пророссийских протестов в Молдове

Появились кадры пророссийских протестов в столице Молдовы Кишеневе.

Видео опубликовало молдавское издание News Maker.

Сообщается, что в центре Кишинева прошел митинг, который организовали представители пророссийской партии Шор. Участники пытались прорваться к зданию правительства Молдовы через кордон полиции. В результате произошла потасовка.

Далее участники акции прекратили попытки прорвать кордон, а организаторы митинга установили сцену возле мэрии Кишинева.

Как сообщал Курсор, во вторник, 28 февраля, в Молдове пророссийские партии организовали протесты. Представители партии «Шор» и PACE Георге Кавкалюка вместе с другими участниками митинга «Движения для народа» попытались прорваться в правительственное здание через границу полиции в Кишиневе. На месте были задержаны несколько человек.

Это уже второй протест этой группы, который потребовал от правительства полностью оплатить счета населения за зимние месяцы. Власти дали семь дней на размышления.

Партия «Шор» — это политическая партия в Молдове, которая имеет пророссийскую ориентацию. Ее лидером является Илан Шор, олигарх и политик, который также поддерживает пророссийскую политику. В 2022 году, после вторжения России в Украину, партия «Шор» начала активно сотрудничать с российскими властями, в том числе ее депутаты посетили Москву и установили контакты между партиями. С тех пор партия организовывает протестную активность против правительства и действующего президента Молдовы Майи Санду.

26 октября 2022 года политическая партия «Шор» была включена в список санкций США из-за своей связи с Иланом Шором, который также находится под санкциями США за его связи с российским правительством и участие в организации беспорядков с целью подорвать демократические процессы в Молдове.

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