В сети появились видеоподтверждения уничтожения в бухте Севастополя по меньшей мере трех российских военных кораблей, среди которых и «адмирал макаров»*, а также вражеских подлодок.

Об этом информирует Telegram-канал AAF.

Также сообщается, что Вооруженные Силы Украины, кроме кораблей, уничтожили в районе бухты Севастополя российские подводные лодки.

Кроме того, по информации СМИ, российские военные корабли в Севастопольской бухте поразил надводный боевой дрон-камикадзе американского производства.

«Предполагается, что эти комплексы США могли создать специально для поставки в Украину», — говорится в сообщении.

В СМИ напомнили, что один из этих катеров в конце сентября прибил к берегам Севастополя. Позже к месту обнаружения прибыли российские силовики, изучили объект и посчитали его потенциально опасным. Затем россияне отбуксировали беспилотник в море и там его подорвали.

Как сообщал Курсор, в министерстве обороны россии заявили, что украинские военные атаковали российские корабли в оккупированном Севастополе под руководством специалистов из Великобритании.

Так, по словам спикера минобороны рф игоря конашенкова, инструкторы одного из подразделений Военно-морских сил Великобритании обучили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ в городе Очаков Николаевской области, а также подготовили удары по кораблям в акватории Севастополя.

Кроме того, то же подразделение британских ВМС спланировало и устроило взрыв на газопроводах «северный поток-1» и «северный поток-2» в Балтийском море 26 сентября.

Также мы сообщали о том, что в украинской разведке рассказали, когда ВСУ вернут оккупированный Крым.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!