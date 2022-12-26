Появились подробности смерти в Индии одного из богатейших российских чиновников

В Индии нашли мертвым российского депутата от «единой россии» павла антова». Его тело лежало в лужи крови под окнами отеля, где он отмечал свой 65-летний юбилей. Полиция сообщила, что депутат погиб, упав из окна отеля Sai International, в Раягаде, штат Одиша.

Об этом сообщает Daily Mail.

Издание напоминает, что за несколько дней до смерти антова, 22 декабря, в этом же трехзвездочном отеле скончался его друг и компаньон владимир быданов. Его нашли в своем номере лежащим на полу среди пустых бутылок из под вина.

Источники сообщают, что антов был в депрессии и тяжело переживал смерть быданова.

«Его нашли в луже крови возле отеля. Гид вызвал скорую и бизнесмена доставили в больницу, где он скончался. Отмечается, что он был в отеле в составе группы из четырех человек. Его компаньон умер, личности еще двух мужчин не установлены», — говорится в материале.

Отмечается, что в июне антов раскритиковал войну и авиаудары по Киеву как российский «террор». Он отдельно отметил один из ударов по Киеву, в результате которого из-под завалов достали маленькую девочку.

«Из-под завалов вытащили девочку, отец девочки, кажется, погиб. Мать пытаются вытащить краном — она застряла под плитой. По правде говоря, иначе как террором это назвать крайне сложно», — после он изменил текст, написав, что его пост в социальных сетях был «досадным недоразумением» и «технической ошибкой».

Он настаивал на том, что «всегда поддерживал президента рф» и искренне поддерживал цели путинской военной операции.

Как сообщал Курсор, в Индии во время отдыха в возрасте 65 лет погиб депутат законодательного собрания владимирской области российской федерации павел антов.

Неназванный офицер индийской полиции заявил, что это мог быть суицид. По его словам, за два дня до смерти в том же отеле нашли мертвым одного из его спутников. Отмечается, что речь, скорее всего, идет о друге Антова, 61-летнего предпринимателе из Йошкар-Олы Владимире Быданове.

Павел антов — основатель крупного производителя мяса и колбасной продукции «владимирский стандарт». В законодательное собрание владимирской области избрался в 2018 году от «единой россии», возглавлял там комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии.

После избрания депутатом антов задекларировал доход в 9,97 млрд рублей и занял первое место в рейтинге самых богатых российских госслужащих по версии Forbes.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!