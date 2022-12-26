В Индии погиб один из богатейших российских чиновников

За два дня до смерти павла антова в том же отеле нашли мертвым одного из его спутников.

В Индии во время отдыха в возрасте 65 лет погиб депутат законодательного собрания владимирской области российской федерации павел антов*.

Об этом сообщает Meduza.

По информации местных СМИ, чиновник выпал из окна гостиницы в штате Одиша, где отдыхал с составе туристической группы из четырех человек.

Неназванный офицер индийской полиции заявил, что это мог быть суицид. По его словам, за два дня до смерти в том же отеле нашли мертвым одного из его спутников. Отмеяается, что речь, скорее всего, идет о друге Антова, 61-летнего предпринимателе из Йошкар-Олы Владимире Быданове.

Генеральный консул россии в Калькутте алексей идамкин заявил, что полиция штата Одиша и генконсульство в Калькутте не видят ничего подозрительного в смерти двух россиян в Индии. По его словам, расследование по делу первого умершего уже завершено, а его тело кремировано.

Добавим, что павел антов — основатель крупного производителя мяса и колбасной продукции «владимирский стандарт». В законодательное собрание владимирской области избрался в 2018 году от «единой россии», возглавлял там комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии.

После избрания депутатом антов задекларировал доход в 9,97 млрд рублей и занял первое место в рейтинге самых богатых российских госслужащих по версии Forbes.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин внезапно отменил запланированный визит в нижний тагил, где должен был посетить танковый завод. Неожиданное изменение планов главы кремля подогрело слухи об ухудшении его состояния здоровья.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!