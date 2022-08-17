Правозащитник предположил, какими будут следующие шаги путина в Украине

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что путин* временно отказался от первоочередных планов по захвату всей Украины и спрогнозировал его следующие шаги.

Украина почти шесть месяцев продолжает героически отстаивать свою свободу и независимость в войне с российской федерацией. И вероятнее всего, путин, не достигнув больших успехов на фронте, поменял первоочередные планы по захвату всей страны.

Таким мнением поделился российский правозащитник Марк Фейгин, передает «24 канал».

По его словам, президент россии сейчас несколько скорректировал свои планы и будет пытаться «выжать» все возможное из того, чего его армия могла достигнуть за шесть месяцев боевых действий.

Марк Фейгин отметил, что за время полномасштабной войны российская армия «погрязла» на Донбассе и южной части Украины, поэтому его следующие шаги не касаются захвата новых регионов. Вполне возможно, сейчас он попытается удержать те территории, которые солдаты рф успели оккупировать. Но ситуация с Херсонской областью для рф остается неуверенной, и чтобы не рисковать своей репутацией путин перенесет псевдореферендум.

«Курсор» писал ранее, что по словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, планы президента российской федерации владимира путина по захвату украинской территории «начинают» проваливаться.

Еще мы писали, что украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что владимир путин больше всего боится за свою жизнь и этот страх нужно правильно использовать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!