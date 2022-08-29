Военный эксперт: после освобождения юга Украины наступит очередь Крыма

Владислав Селезнев расценивает обстановку по демилитаризации Херсонской и Запорожской областей как «достаточно обнадеживающую».

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Херсонской и Запорожской областях может включать в себя как наземную, так и воздушную фазу.

Такое мнение в эфире телеканала FreeДом высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

«На самом деле, ситуация достаточно обнадеживающая», — в частности, подчеркнул эксперт.

По словам Селезнева, любая информация, которая может навредить действиям ВСУ, не может быть оглашена.

«Давайте отдадим должное украинским военным, в том числе и в части информирования украинского общества о тех территориальных успехах, выдавливании противника с украинской земли. Поэтому, думаю, всему свое время», — сказал Селезнев.

Эксперт также сообщил, что крымские гауляйтеры преподносят ситуацию в Херсонской области как информационную операцию со стороны Сил обороны Украины.

«Но мы прекрасно понимаем, что за этими заявлениями кроется определенный страх. Потому что совершенно очевидно, что после освобождения юга Запорожской области и Херсонской области наступит и очередь Крыма», — считает Селезнев.

Он также добавил, что жителям прифронтовых населенных пунктов на юге Украины необходимо эвакуироваться, а если такой возможности нет, то стоит во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Ранее Курсор информировал о том, что в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат рф* горят по всему региону. Об этом сообщил заместитель начальника Одесской районной Военной администрации Алексей Мацулевич.

В то же время, по словам главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, враг достаточно давно подтягивал свои силы и собирал свои резервы. Сейчас в регионе уничтожены склады с боезапасом, взорваны сосредоточения военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны.

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что бои происходят не только в одном направлении, а по всей линии фронта. Хлань подчеркнул, что транспортные маршруты и мосты, через которые оккупанты опрокидывали технику и боекомплекты на сегодняшний день не проездные.

Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!