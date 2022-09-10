«Предпочту отъезд смерти»: Гозман — о своем 15-дневном аресте

По словам политика, тюрьму в его возрасте пережить, а потом выйти и продолжать борьбу, нельзя.

Леонид Гозман, отбывающий 15-дневный арест в спецприемнике № 2 во Мневниках (район в Северо-Западном административном округе москвы*), готов эмигрировать из россии, если ему это позволят власти.

Об этом политик рассказал в интервью Новой газете.

По словам Гозмана, «быт здесь не в удовольствие, но и особенно бояться этого не стоит. Режим ненавязчив, передачи принимают».

«Но если отпустят, то, боюсь вас разочаровать, – да, готов уехать. Тюрьму в моем возрасте пережить, а потом выйти и продолжать борьбу, нельзя. То есть у меня будет выбор – отъезд или неизбежная смерть в тюрьме», – сказал Гозман.

По его словам, он его положение осложняется тем, что «взяли меня практически на выходе из больницы, где мне пришлось провести больше недели после неожиданного, тяжелого и, как говорят врачи, опасного приступа».

Как сообщал Курсор, российский политик Леонид Гозман был приговорен во вторник к 15 суткам тюрьмы за сравнение режима советского диктатора Иосифа Сталина с режимом нацистской Германии.

75-летний политик, выступающий против президента россии путина, провел сравнение в посте на Facebook от 2020 года, в котором он высмеял закон, запрещающий сравнивать Советский Союз с нацистской Германией.

Ранее в этом году Гозман, имеющий израильское гражданство, был арестован российской полицией после того, как не сообщил властям рф о получении израильского паспорта в установленные законом сроки.

При этом источники утверждают, что Гозман получил израильский паспорт несколько лет назад и сразу же сообщил об этом властям. По данным источников, арест был произведен на фоне отношения Гозмана к путину и к войне в Украине.

Как сообщал Курсор, в конце июля в россии был задержан политик Леонид Гозман, критикующий кремль. Он недавно вернулся в москву из-за границы. Гозман, также имеющий гражданство Израиля, был задержан после того, как мвд россии выдало ордер на его арест в рамках расследования возбужденного против него уголовного дела.