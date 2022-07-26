Россия арестовала оппозиционного политика, имеющего гражданство Израиля

Леониду Гозману с двойным гражданством грозит уголовное преследование за недостаточно быстрое информирование властей россии* о своем израильском гражданстве.

В россии был задержан политик Леонид Гозман, критикующий политику кремля. Он недавно вернулся в москву из-за границы. Гозман, также имеющий гражданство Израиля, был задержан после того, как мвд россии выдало ордер на его арест в рамках расследования возбужденного против него уголовного дела.

Гозмана обвинили в нарушении закона, согласно которому граждане россии должны уведомлять власти об иностранном гражданстве или виде на жительство. В случае признания вины Гозмана могут приговорить к штрафу или общественным работам.

Гозман уведомил власти о своем израильском гражданстве, но они заявили, что он не сделал этого в установленные сроки в соответствии с законодательство рф.

Гозман, ярый критик кампании кремля на Украине, уехал из россии, когда началась война, но вернулся в июне, назвав это «моральным» выбором. министерство юстиции россии занесло его в список «иностранных агентов».

Адвокат Гозмана Михаил Бирюков сообщил, что политика задержали в московском метро и доставили в отделение полиции. По словам адвоката, причиной ареста является то, что он вовремя не сообщил властям о получении израильского паспорта для себя и своей жены. Адвокат также сообщил, что Гозман освобожден из-под стражи.

Официальные лица в россии считают, что причина задержания не связана с получением паспорта Израиля, так как Гозман получил паспорт несколько лет назад и сразу же сообщил об этом властям. По данным источников, арест был произведен на фоне взглядов Гозмана на путина и войны на Украине.

Этот шаг против Гозмана с двойным гражданством был предпринят после того, как российские власти также запретили деятельность Еврейского агентства, некоммерческой организации, которая способствует репатриации евреев в Израиль.

Ранее Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Курсор ранее писал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

Курсор информировал, что российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют.

Кроме того, наш сайт писал, что Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии.

Еще напомним, что стало известно о новых трудностях Еврейского агентства в россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!