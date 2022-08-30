Российского политика с еврейскими корнями отправили за решетку: сравнил Сталина с Гитлером

Критик президента россии путина* Леонид Гозман ранее был арестован за то, что не сообщил властям о получении израильского паспорта.

Российский политик Леонид Гозман был приговорен во вторник к 15 суткам тюрьмы за сравнение режима советского диктатора Иосифа Сталина с режимом нацистской Германии.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что 75-летний политик, выступающий против президента россии путина, провел сравнение в посте на Facebook от 2020 года, в котором он высмеял закон, запрещающий сравнивать Советский Союз с нацистской Германией.

«Неправильно ставить знак равенства между ними — Гитлер был абсолютным злом, а Сталин еще хуже», — написал тогда Гозман.

Тверской районный суд Москвы постановил, что этим постом политик нарушил закон.

Ранее в этом году Гозман, имеющий израильское гражданство, был арестован российской полицией после того, как не сообщил властям рф о получении израильского паспорта в установленные законом сроки.

При этом источники утверждают, что Гозман получил израильский паспорт несколько лет назад и сразу же сообщил об этом властям. По данным источников, арест был произведен на фоне отношения Гозмана к путину и к войне в Украине.

Как сообщал Курсор, в конце июля в россии был задержан политик Леонид Гозман, критикующий кремль. Он недавно вернулся в москву из-за границы. Гозман, также имеющий гражданство Израиля, был задержан после того, как мвд россии выдало ордер на его арест в рамках расследования возбужденного против него уголовного дела.

Гозмана обвинили в нарушении закона, согласно которому граждане россии должны уведомлять власти об иностранном гражданстве или виде на жительство. В случае признания вины Гозмана могут приговорить к штрафу или общественным работам.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!