Президент Украины Зеленский озвучил жесткое требование в Совбезе ООН

По его словам, в одном вопросе "человечество уже не возлагает надежд на ООН".

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Совбезе ООН потребовал, чтобы с украинских территорий *россия вывела всю свою армию, в том числе Черноморский флот рф.

По его словам, лишь выполнив два пункта, можно обеспечить мир и безопасность в Украине, а также способствовать полному прекращению боевых действий.

"Первое – это полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот россии или те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны", – заявил он.

Также кремль должен совершить вывод всех наемников и квазивоенных формирований со всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.

Вторым условием является полное возвращение Украине эффективного контроля над ее государственной границей и исключительной экономической зоной. В том числе, предполагаются Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив.

По словам Зеленского, россияне убили по меньшей мере десятки тысяч украинцев и сделала миллионы людей беженцами, разрушая их дома. Он заявил, что россия подрывает все международные нормы, направленные на защиту мира от войн. Он поблагодарил всех, кто признал российскую агрессию нарушением Устава ООН.

"Должны признать: ООН в тупике относительно агрессий. Человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. Но я не был бы сегодня здесь, если бы Украина не имела предложений именно по решениям", – добавил он.

Также "Курсор" сообщал, что Зеленский рассказал, как прошла его встреча с Нетаниягу.

Помимо этого эксперт рассказал, почему смерть кадырова может стать катастрофой для россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!