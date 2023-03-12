Премьер Грузии назвал украинских политиков «неудачниками»

Премьер Грузии Иракли Гарибашвили призвал президента Украины Владимира Зеленского и украинских политиков воздержаться от вмешательства во внутренние дела его страны.

Об этом он сказал в эфире канала Imedi.

«В Украине сложная ситуация. Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом, а после падения Бахмута ситуация, вероятно, станет еще сложнее», — отметил Гарибашвили.

В то же время он раскритиковал Зеленского за то, что он поддержал участников протестов против закона об «иноагентах».

«Когда человек, который воюет, выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло. Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, что является прямым вмешательством [в политику страны]», — заявил премьер Грузии.

Он отметил, что желает Украине мира и объединения страны, но стане сначала необходимо «позаботиться о себе».

Напомним, накануне в США резко обратились к властям Грузии. Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, и во время разговора призвал не уклоняться от санкций, экспортного контроля и других экономических ограничений против россиян. Также стороны также обсудили последние события в Грузии, подчеркнув общий интерес к евроатлантической интеграции Тбилиси.