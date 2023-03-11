В США резко обратились к властям Грузии

Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, и во время разговора призвал не уклоняться от санкций, экспортного контроля и других экономических ограничений против российской федерации*.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Они обсудили необходимость гарантий того, что россия продолжит ощущать полную экономическую цену санкций, экспортного контроля и других экономических ограничений, наложенных Соединенными Штатами и коалицией из более 30 союзников и партнеров на россию, чтобы привлечь путина к ответственности за его войну в Украине. Салливан подчеркнул необходимость того, чтобы Грузия «не стала местом для уклонения от уплаты налогов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили последние события в Грузии, подчеркнув общий интерес к евроатлантической интеграции Тбилиси. Также речь шла о поддержке президентом Зурабишвили единого и инклюзивного подхода к проведению реформ, необходимых для продвижения кандидатуры Грузии на членство в Европейском Союзе.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал продолжающиеся в Тбилиси (Грузия) массовые протесты. Он поблагодарил всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги, а также за исполнение протестующими гимна Украины.

«Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение Грузии. Нет такого украинца, который не желал успеха нашей дружеской Грузии. Демократический успех. Европейский успех. Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы», – заявил Зеленский.

Ранее Курсор сообщал, что в Грузии протестующие начали расшатывать ворота с бокового входа в здание парламента, чтобы прорваться туда. За забором находятся десятки вооруженных силовиков.

Против демонстрантов начали применять слезоточивый газ и водометы, когда на улице всего лишь +6°C. Участники акций протестов надевают защитные маски, противогазы и жгут файеры. Видео с места событий смотрите в нашем материале.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!