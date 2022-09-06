Премьер Польши раскрыл план путина по захвату Украины

Глава польского правительства считает, что российская федерация* может попробовать организовать в Украине искусственный голод.

кремль может отступить от намерений захватить Украину лишь военным путем и прибегнуть к давлению на на страну через искусственно организованный продовольственный кризис.

Об этом в интервью местному СМИ заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

«Это может быть следующим планом путина: мы не можем победить Украину на поле боя, так что давайте попробуем уморить Украину голодом», — сказал Моравецкий.

По словам премьер-министра Польши, рф не ожидала, что поставки оружия из европейских стран настолько помогут украинским военным в обороне и переломят ситуацию на фонте на пользу Вооруженных сил Украины.

Именно поэтому, не захватив Украину на поле боя, владимир путин может перейти к обходным путям.

Моравецкий особенно подчеркнул, что обещанные Еврокомиссией 9 миллиардов евро Украина должна получить как можно быстрее.

«Обещание Еврокомиссии дать Украине 9 миллиардов евро должно быть выполнено как можно скорее, потому что мы должны действовать вопреки намерениям путина, кремля и москвы, а не в той линии, которую москва, вероятно, сейчас выработала себе как очередную линию наступления на Украину», — сказал глава польского правительства.

Он также предупредил Евросоюз о том, что в «украинском вопросе» не стоит идти на уступки владимиру путину и ожидать, что после того он прекратит свои агрессивные действия.

«Дело не в том, что если путин завоюет Украину, то будет мир. Все как раз наоборот. путин и россия — ненасытная империя, колониальная империя; у него нет иной мысли о себе, кроме как завоевывать другие страны», — сказал Моравецкий.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего началась деградация рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!