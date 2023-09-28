Додик очень гордится с тем, что кремлевский диктатор с ним считается.

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сделал новые комплименты в адрес президента *россии владимира путина.

Об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.

По словам Додика, вручившему кремлевскому диктатору орден в январе этого года, путин – это лучший человек, которого он встречал в своей политической карьере.

"Лучший человек, с которым я познакомился в политике, – путин. Очень горжусь тем, что у меня есть возможность разговаривать с ним. И очень горжусь тем, что делаю это несколько раз в год", – отметил он.

Додик заявил, что уже посещал россию для встречи с путиным в 2022 году. Он намерен вновь совершить визит приблизительно в период от 20 октября до 5 ноября.

"Остается еще уточнить, но буду там", – добавил президент.

Кроме этого, политику приятно, что путин считается с ним. Он гордится, что проведет встречу и беседу с президентом государства-агрессора.

"Представьте себе – малая РС с миллионом жителей, которую воспринимает кто-то, кто считается одним из самых сильных и важных людей в мире", – добавил Додик.

Отметим, что Республики Сербская является государственным образованием на территории Боснии и Герцеговины, образованным в результате Дейтонского соглашения. Сам додик является известным боснийским сербским пророссийским политиком.

Ранее "Курсор" сообщал, что СМИ узнали резонансные детали о встрече путина и кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!