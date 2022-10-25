Президент ФРГ Штайнмайер прятался в бомбоубежище в Украине

«Это дало нам особенно четкое представление о тех условиях, в которых каждый день здесь живут люди».

Помимо Киева, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Корюковку в Черниговской области. Когда он общался с местными жителями, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Bild.

В силу этого продолжить беседу пришлось в бомбоубежище, где президент находился 1,5 часа.

«Это дало нам особенно четкое представление о тех условиях, в которых каждый день здесь живут люди», – сказал Штайнмайер.

Bundespräsident Steinmeier ist das erste Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Doch seine Pläne werden vom Luftalarm durchkreuzt. Für 1.5 Stunden muss er im Keller Schutz suchen. Trauriger Alltag für Millionen Menschen in diesem Land. pic.twitter.com/TIdvRyFzhw — Rebecca Barth (@barthreb) October 25, 2022

Также «Курсор» сообщал, что Германия хочет использовать израильские БПЛА для отражения ударов россии.