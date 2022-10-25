Президент ФРГ Штайнмайер прятался в бомбоубежище в Украине

17:33, Сегодня
Новости СНГ
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Фото: depositphotos.com

«Это дало нам особенно четкое представление о тех условиях, в которых каждый день здесь живут люди».

Помимо Киева, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Корюковку в Черниговской области. Когда он общался с местными жителями, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Bild.

В силу этого продолжить беседу пришлось в бомбоубежище, где президент находился 1,5 часа.

«Это дало нам особенно четкое представление о тех условиях, в которых каждый день здесь живут люди», – сказал Штайнмайер.

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