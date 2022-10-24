Германия хочет использовать израильские БПЛА для отражения ударов россии

Немецкие СМИ сообщают, что правительство хочет использовать БПЛА Heron, которые оно арендует у Israel Aerospace Industries, для защиты от потенциальных атак рф* на критически важные объекты инфраструктуры.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильского производства, которые правительство Германии арендовало в рамках долгосрочной сделки, вскоре могут быть развернуты немецкими военными для наблюдения за жизненно важной энергетической инфраструктурой страны и слежения за передвижениями российского военно-морского флота, сообщают немецкие СМИ, передает Globes.

В сообщениях также говорится, что парламент Германии обратился к ВВС Германии с просьбой немедленно передислоцировать БПЛА (дроны) для обеспечения защиты от возможного российского саботажа.

В 2016 году немцы арендовали пять БПЛА Heron-TP вместе с двумя учебными БПЛА на сумму почти 1 млрд евро. Сделка была расширена за последние два года. После вторжения россии* в Украину парламент Германии принял решение разрешить БПЛА быть вооруженными ракетами израильского производства и начать миссии немецкой армии за пределами Европы с первоначальной стоимостью 140 млн евро. За последние два года десятки пилотов ВВС Германии прошли обучение на базе израильских ВВС в Тель-Нофе управлению беспилотниками в рамках общей сделки, подписанной с правительством Израиля и компанией Israel Aerospace Industries.

Теперь, из-за обострения ситуации с безопасностью в Европе, раздаются решительные призывы изменить использование БПЛА, чтобы они могли контролировать критически важные энергетические инфраструктуры Германии. Загадочный взрыв газопровода «Северный поток» в прошлом месяце, который все еще расследуется, и опасения, что рф попытается нанести удар по гражданской инфраструктуре, такой как газопровод из Норвегии и других мест. Также расследуется инцидент, в результате которого под Гамбургом были перерезаны линии связи железных дорог, что привело к массовым нарушениям работы железных дорог.

В последние недели россия атаковала объекты украинской инфраструктуры, включая водо- и электроснабжение, и это продемонстрировало немцам опасность удара по инфраструктуре, особенно зимой, когда население зависит от электричества и отопления.

В настоящее время использование БПЛА в воздушном пространстве Германии запрещено.

Согласно отчету, Garman Army стремится создать правовую базу, которая позволит использовать их также в целях национальной безопасности в пределах границ Германии, а не только за рубежом. Пробные полеты планируется провести в 2023 году. Использование БПЛА возможно «для конкретных нужд» и до тех пор, пока это «не вызывает нарушения движения гражданской авиации».

ЕС пытается производить собственные вооруженные БПЛА под названием «Евродрон», а лизинг БПЛА у Израиля и оснащение их ракетами считается «промежуточным решением».

В прошлом месяце Германия официально объявила, что планирует закупить у Израиля систему «Стрела-3» при условии одобрения США в рамках сделки, которая обойдется примерно в 3 млрд евро и защитит Германию и другие страны от баллистических ракет.

Ранее Курсор писал, что Израиль показал работу лазерной системы ПВО для уничтожения дронов. Это оружие может стать первой рабочей системой противовоздушной обороны на основе лазера, эффективно перехватывающей широкий спектр угроз с высокой точностью.

Как сообщал Курсор, в апреле Израиль, известный своим передовым оружием, провел испытания новой лазерной системы, которая может нацеливаться на приближающиеся ракеты, БПЛА и минометы в воздухе. Эта технология, получившая название Iron Beam, лазерная система противоракетной обороны, может перехватывать беспилотники, минометы, ракеты и противотанковые ракеты.