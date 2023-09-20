Зеленский рассказал, как прошла его встреча с Нетаниягу

Зеленский заявил, что встреча прошла «хорошо».

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

«Прошли сосредоточенные переговоры с Биньямином Нетаниягу о нашем сотрудничестве, в том числе в сфере гражданской обороны. Я проинформировал его об ударах рф* по нашим городам, портам и критически важным инфраструктурам с использованием иранских беспилотников», — написал глава украинского государства в социальной сети X.

По словам Зеленского, стороны разделяют обеспокоенность усилением военного сотрудничества между россией и Ираном.

В целом, Зеленский заявил, что его встреча с премьер-министром Израиля "прошла хорошо".

В заявлении офиса Нетаниягу говорится, что «встреча была дружественной» и что «Нетаниягу ясно дал понять, что Израиль будет продолжать помогать Украине в гуманитарных вопросах, включая борьбу с наземными минами».

Перед началом встречи украинский президент подошел к главе Мосада Дэвиду Барни, который сопровождает Нетаниягу на всех его встречах в Нью-Йорке, обнял его и сказал: "Рад вас видеть". Перед этим глава Моссада обнял главу администрации Зеленского Андрея Ермака. Украинская делегация прибыла в военной форме, и Зеленский поначалу с юмором заметил, что делегация Нетаниягу большая, и засмеялся: "У нас нет на это бюджета". Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан ответил: «Многие люди хотят принять участие».

На фоне отказа Израиля предоставить Украине оборонные системы и технологии для перехвата иранских беспилотников, Зеленского спросили, удовлетворен ли он израильской помощью, и он пробормотал: «Увидимся после встречи, после того как мы поговорим о важных вопросах». Зеленский опоздал на встречу на несколько минут, а Нетаниягу застали сидящим, когда прибыл президент.

Курсор писал, что в посольстве Украины в Израиле выступили с важным предупреждением относительно встречи Зеленского и Нетаниягу.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!