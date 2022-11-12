При участии путина и Зеленского: Эрдоган анонсировал новые переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и узнать его позицию касаемо переговоров с *россией.

Об этом сообщает CNN.

«Мы переговорим с господином Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело, мы, конечно, узнаем их мнение. И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру», ‒ заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также намерен за 2-3 дня, если будет такая возможность, поговорить с владимиром путиным касаемо дальнейших шагов.

«Особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить процесс украинскому урегулированию, то есть диалог, в мир», ‒ сказал он.

По мнению Эрдогана, россия является необычным и мощным государством. Он утверждает, что западные страны, во главе с США, нападают на рф почти без каких-либо органичений.

Президент Турции утверждает, что россия оказывает сопротивление. Он хочет выяснить, как можно завершить войну и заключить мирное соглашение. По мнению Эрдогана, «лучшим путем для этого может быть путь от диалога к миру».

Также «Курсор» сообщал, что популярный художник-аноним Бэнкси посетил Украину и оставил рисунок на уничтоженном доме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!