Пригожин резко негативно высказался о перспективах россии в войне против Украины

Глава наемников заявил, что «вагнеровцы» воюют не по уставу, а по тюремным понятиям.

Журналисты опубликовали видео с главой ЧВК «вагнер» *евгением пригожиным, снятое во время вербовки заключенных в армию рф.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

По словам «повара путина», перспективы вс рф в войне против Украины «не самые лучшие». Он обвинил командование в допущении критических ошибок ещё на этапах планирования, что, по его мнению, не исправить проявлениями мужества.

«Перспективы? Не самые лучшие. Про****о столько, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано ***. Решили что «укропы» напугаются, а «укропы» такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь: «Че не сдаешься?», а он отвечает: «А ты чего не сдаешься?», – заявил пригожин перед заключенными, которые с одобрением восприняли сказанное.

Глава ЧВК заявил, что «вагнер» воюет не по уставу, а по тюремным понятиям. Те, кто их не чтят — набираются минобороны в «краснознамённые петушиные дивизии».

Следует отметить, что в начале февраля пригожин заявил, что в январе был прекращен набор заключённых в наёмники. Следовательно, опубликованное видео могло было снято не в последние дни.

Ранее пригожин заявил, что завербованные заключенные гибнут даже во время учений, назвав это «естественным отбором».

«Курсор» сообщал, что в кремле отреагировали на визит Байдена в Киев и обвинил его в том, что он клялся в верности неонацистскому режиму до гроба.

Помимо этого израильский репортер, побывавший в Херсоне, рассказал, что впервые в жизни боялся «каждого звука ракеты».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!