Пригожин заявил, что завербованные заключенные гибнут даже во время учений

Глава ЧВК «вагнер» *евгений пригожин рассказал об условиях подготовки заключённых к передовой.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам «повара путина», в какой-то момент завербованных разбивают на две группы: первая окапывается, а вторая стреляет по ней из стрелкового и тяжёлого оружия. Потом членов этих групп меняют местами, но оказалось, что во время таких учений выживают не все.

«Это нужно, чтобы у вас было боевое крещение и вы поняли, что война это дело серьезное. Во время этого экзамена потери, как правило, небольшие. Не более 0,5-1%. Один человек из ста уедет в цинке. Как правило, это естественный отбор. Самые тупые самоуверенные, те, кто не хотел учиться», – заявил пригожин.

Глава ЧВК сказал, что завербованным предлагают 6-месячную службу и помилование после неё. Они получают 100 тысяч рублей в месяц и еще 100 тысяч в качестве боевых, а также 5 миллионов в случае гибели для близких, которых нужно указать в завещании.

По информации пригожина, из 100 человек на фронте 10-15 погибнут, 20 получат ранения (из них 15 вернутся в строй, а 5 больше нет). Также он признал существование в «вагнере» расстрела на месте за дезертирство, алкоголь, наркотики и мародерство.

Сторонник путина утверждает, что завербованным позволяют забирать все с убитых украинских солдат, но якобы существует правило, которое не позволяет «трогать» мирное население.

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