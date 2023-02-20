В кремле отреагировали на визит Байдена в Киев: Клялся в верности неонацистскому режиму до гроба

Бывший президент *россии дмитрий медведев высказался о визите президента США Джо Байдена в Киев.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа. И вот тут важно отметить, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно. В огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету», – сказано в сообщении.

По словам медведева, за последнее время в Украине резко сократилось количество населения. Он заявил, что в 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек.

«Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО (война – прим.ред.) и активная эмиграция. Как в Европу, так и в россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению. Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», – добавил он.

Ранее мы рассказывали, что журналисты обнародовали детали тайного визита Байдена в Украину.

Также «Курсор» сообщал, что Байден озвучил цель своего посещения Киева.

Помимо этого израильский репортер, побывавший в Херсоне, рассказал, что впервые в жизни боялся «каждого звука ракеты».

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