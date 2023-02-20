Израильский репортер о поездке в Херсон: Впервые в жизни я боялся каждого звука

По словам журналиста, посреди ночи он выключал свет и молился, чтобы «ракета не попала в дом».

Израильский репортер 13-го канала Йосси Эли поделился своими впечатлениями после пребывания в деоккупированном украинском городе Херсон.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

«Когда у меня спрашивают, является ли Херсон самым опасным городом в мире, у меня нет научного ответа, чтобы определить это, но в течение недели, когда я был в освобожденном городе Херсон, Украина, я спал в среднем два часа в сутки», – рассказал Эли.

По словам журналиста, в среднем он засыпал в 23:00 и просыпался в 01:00 из-за постоянных ракетных обстрелов. Здание, в котором он спал, сотрясалось при каждом попадании.

«Мощь русской артиллерии по сравнению с огнем из Газы в 50 раз больше и в десять раз сильнее по сравнению с операцией «Цук Эйтан», только без сигнализации и железного купола», – поделился он.

Репортер утверждает, что если в такой ситуации у вас есть свет ночью, то вы его «выключаете и молитесь, чтобы ракета не попала в дом, где вы живете».

«Впервые в жизни, даже после срочной боевой службы, я боялся каждого звука ракеты», – добавил Эли.

Отметим, что Херсон находился в условиях российской оккупации на протяжении 8 месяцев. После освобождения города украинскими военными *вс рф начали терроризировать Херсон и его жителей ежедневными обстрелами.

Ранее журналисты рассказали, почему кремль хочет уничтожить украинский Херсон.

Также «Курсор» сообщал, что Зеленский заявил, что Украина готовится к короткой войне.

Помимо этого Байден заявил, что цель путина — полное уничтожение Украины, но рф уже терпит крах.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!