Производство авто в россии упало до исторического минимума

До этого худшим результатом за год было производство 729 тысяч автомобилей в 2009 году, на фоне финансового кризиса и резкого падения спроса.

Объем производства автомобилей в российской федерации* за 2022 год обрушился на 60 процентов, до исторического минимума в 620 тысяч машин.

Статистику 27 февраля привел на парламентских слушаниях в совете федерации замглавы министерства промышленности альберт каримов, сообщает Радио Свобода.

До этого худшим результатом за год было производство 729 тысяч автомобилей в 2009 году, на фоне финансового кризиса и резкого падения спроса. В остальные годы никогда не производилось меньше миллиона автомобилей, свидетельствует статистика росстата.

После начала полномасштабного вторжения в Украину производства в россии остановили крупнейшие международные концерны. Одни напрямую связали это с войной, другие ссылались на возникшие на фоне войны логистические проблемы. Об уходе с рынка заявила большая часть европейских, американских и японских производителей.

«Производство было остановлено, в частности, на заводе «Автотор», собиравшем немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в санкт-петербурге, двух заводах Volkswagen. Московский завод Renault и контрольный пакет производителя в крупнейшем в стране автопроизводстве «АвтоВАЗ» были переданы государству за два рубля. Кроме того, были остановлены многие крупные заводы автомобильных комплектующих», — пишет СМИ.

Отмечается, что из-за этого правительству пришлось разрешить производить «упрощенные» модели автомобилей, выполненных по нормам 1990-х годов. На фоне ухода западных и японских производителей на рынок выводятся десятки китайских производителей, о планах начать продажи заявляли автопроизводители из Ирана и Вьетнама.

Как сообщал Курсор, на российских автомобильных заводах могут начать производиться автомобили бренда «Москвич». Все это делается для того, чтобы заводы не простаивали, а у людей была работа.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.