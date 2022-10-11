Пропутинский рэпер давно рассказал о состоянии российской армии

В своей песне исполнитель под псевдонимом Ноггано, яро поддерживающий нынешнюю российскую власть, описал реальное состояние дел во «второй армии мира».

Российский рэп-исполнитель Ноггано (в миру — Василий Вакуленко), также выступающий под псевдонимом «Баста», в своей песне «Армия», вышедшей в 2009 году, описал состояние дел в вооруженных силах рф*.

Так, припевом песни служит фраза «Я не виноват вы меня сами попросили, и поэтому служу россии. Красный, белый, синий — да я в любом состоянии готов служить россии».

Также рэпер подчеркивает, что мобилизация молодых людей в россии доставляет немалое удовольствие их родственникам.

«Дома е*ать радость, ну наконец-то, слава Богу, поживем спокойно целых два года», — поет Ноганно.

Также исполнитель указывает на массовые расхищения в российской армии, с которыми он якобы столкнулся, попав на службу.

«Сперва навели бартер с дизельным топливом. На поднятые устроили п*здатое пати в каптерке. Потом с пищевого склада подрезали масло. Взяли в доляшку прапорщика Кудасова — за забором сформировалась не*уевая сеть: все что угодно, братка, пять сек», — говорится в песне.

Кроме того, Вакуленко прямо намекает на злоупотребление служащими наркотическими веществами.

«На «медленном» подвис весь батальон — гоним по венкам афганский бульон. … Потарчивает вся часть, часть на супердозе: молодые «по легкому», деды в каматозе», — рассказывается в песне.

Подытоживая состояние дел во «второй армии мира», рэпер констатирует:

«Все что лежало, висело, стояло, елось, пилось, забивалось, забивало, белилось, горело, красило, передвигалось — нами бессовестно запускалось в отрасль тотального качественного жесткого тарча».

Как сообщал Курсор, в рф возбудили уголовное дело за уклонение от мобилизации.

Курсор писал ранее, что в ряды вооруженных сил рф с начала частичной мобилизации уже прибыло более 200 тысяч человек. Мобилизированные мужчины якобы прибывают в воинские части и проходят обучение по слажению и освоению военной техники.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!