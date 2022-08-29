Прорыв ВСУ в Херсонской области: оккупанты не хотят идти в атаку после полученных ударов — ОК «Юг»

Восемь мощных ударов нанесены не только по огненным позициям врага, но и по его моральному состоянию.

В Херсонской области после точных ударов Вооруженных Сил Украины оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах.

Об этом в эфире информационного телемарафона «Единые новости» сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, ситуация на южном направлении остается достаточно напряженной, однако контролируется украинскими силами.

«Восемь мощных ударов нанесены не только по огненным позициям врага, но и по моральному состоянию. Враг деморализован, растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров. Он, окопавшись и почувствовав более или менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хочет подниматься в атаку», — сказала Гуменюк.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат рф горят по всему региону.

Об этом сообщил заместитель начальника Одесской районной Военной администрации Алексей Мацулевич. В то же время, по словам главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, враг достаточно давно подтягивал свои силы и собирал свои резервы. Сейчас в регионе уничтожены склады с боезапасом, взорваны сосредоточения военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны.

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что бои происходят не только в одном направлении, а по всей линии фронта. Хлань подчеркнул, что транспортные маршруты и мосты, через которые оккупанты опрокидывали технику и боекомплекты на сегодняшний день не проездные.

Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.