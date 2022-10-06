Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что применение россией ядерного оружия приведет к катастрофическим последствиям для нее и путина.

По мнению украинского лидера, этот преступный шаг не позволит российскому диктатору выжить.

«Он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранять, так сказать, свою жизнь, и я в этом уверен», – заявил Зеленский во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии.

Президент Украины сомневается, что *путин достаточным образом контролирует российскую военную кампанию для использования тактического оружия. Он считает, что жителям рф «трудно контролировать все, что происходит в их стране, так же, как они не контролируют все, что у них на поле боя». Зеленский добавил, что мир «никогда не простит ни путину, ни россии», если агрессор применит ядерное оружие в Украине.

Также во время выступления на саммите Европейского политического сообщества украинский лидер рассказал, почему рф хочет начать переговоры с Украиной. Утверждается, что кремль хочет зафиксировать каждую созданную опасность и нестабильность. «Переговоры» могут помочь перерисовать границы и разделить мировое сообщество на зоны влияния, чтобы уничтожить общее пространство сотрудничества и развития.

По мнению Зеленского, формула войны россии – убийства, запугивание, разрушение границ, коррупция и фиксирование угроз свободным странам.

«И каждый из этих элементов направлен против Европы. Украина – это только первое поле боя, куда вышло это государство. И именно в Украине нужно ее победить, нужно реализовать нашу формулу мира», – добавил он.

Также «Курсор» сообщал, что Эстония обвинила россию в похищении тысячи украинских беженцев у границы.

Помимо этого, стало известно, сколько потеряет бюджет россии из-за нового пакета санкций ЕС.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!