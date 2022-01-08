Протесты в Казахстане: в сети показали видео с детьми, которые играют на фоне выстрелов и взрывов

В сети показали видео, на котором дети в городе Алматы играют на детской площадке. Не было бы ничего необычного, однако на фоне слышны выстрели и взрывы гранат.
Ролик был опубликован на телеграм-канале Mash.
«Даже выстрелы и взрывы гранат — не повод бросить любимые качели», — подметили на телеграм-канале.
Ознакомиться с видео можно ниже:
Напомним, что в Казахстане продолжаются жесткие протесты, направленные против власти Нурсултана Назарбаева и президента страны Касыма-Жомарта Токаева. ОДКБ во главе с Россией направило в Казахстан войска для того, чтобы организовать порядок на улицах. Однако оппозиция уверена, что это попытка оккупировать Казахстан.
Ранее Курсор сообщал, что в Алматы погиб молодой израильтянин.
Кроме того, мы писали, что дипломаты США и РФ начали словесную перепалку из-за Казахстана.
Еще напомним, что стало известно, где находится Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь на поражение по протестующим.
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