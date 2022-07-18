Евросоюз одобрил новый пакет санкций против россии

Главы МИД стран-членов Европейского Союза согласовали очередные ограничения против российской федерации. Однако пакет санкций не входит газовое эмбарго.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза согласовали очередной пакет санкций против российской федерации*. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении, которое было опубликовано на странице чиновника в Facebook в понедельник, 18 июля.

По его словам, документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также на прием депозитов.

Сиярто также отметил, что в список санкций ЕС будут добавлены 48 частных лиц, в частности, вице-премьер россии, несколько официальных лиц рф и девять организаций, в том числе Ощадбанк.