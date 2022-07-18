Евросоюз одобрил новый пакет санкций против россии

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза согласовали очередной пакет санкций против российской федерации*. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении, которое было опубликовано на странице чиновника в Facebook в понедельник, 18 июля.
По его словам, документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также на прием депозитов.
Сиярто также отметил, что в список санкций ЕС будут добавлены 48 частных лиц, в частности, вице-премьер россии, несколько официальных лиц рф и девять организаций, в том числе Ощадбанк.
Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.
Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.
Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!